Júnior Nascimento é escolhido por unanimidade para liderança do União Brasil na AL-BA

O deputado estadual Júnior Nascimento foi escolhido, por unanimidade, nesta quarta-feira (5), como o novo líder da bancada do União Brasil na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA).

Em seu primeiro mandato, Júnior Nascimento assume a liderança do maior partido da Casa no lugar do deputado Robinho, com o compromisso de fortalecer a atuação da oposição e defender as pautas de interesse dos baianos.

“Agradeço primeiramente aos pares, a todos os deputados que compõem o União Brasil, que é o maior partido aqui na Assembleia Legislativa, já no meu primeiro mandato ter a oportunidade de assumir mais esse desafio. E me comprometendo com a bancada e com os baianos a sempre estar defendendo as pautas de interesse do povo da Bahia, apontando quando entendermos que existe o erro por parte do Governo, apontando os erros e ao mesmo tempo as soluções. Fazendo uma liderança de diálogo, buscando sempre o interesse do povo da Bahia, representando muito bem o papel de oposição”, afirmou o novo líder.