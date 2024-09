Junno Andrade rebate boatos envolvendo relacionamento com Xuxa

Reprodução/Instagram

1 de 1 Junno e Xuxa – Foto: Reprodução/InstagramXuxa e Junno Andrade estão juntos há uma década e, ao longo desse período, o casal já enfrentou diversos boatos sobre o relacionamento. O mais recente envolve rumores de que o cantor e ator teria trocado flertes pelo Instagram com a esposa do modelo e influenciador Yuri Bonotto, conhecido como o bombeiro da Eliana por seu papel em um quadro do antigo programa da apresentadora.

Em entrevista ao site de Heloisa Tolipan, Junno rebateu os boatos e acredita que muitos são criados por pessoas com “necessidade de aparecer”.

“As pessoas fazem qualquer coisa para aparecer. Tudo que envolve o nome da Xuxa dá repercussão, por tudo que ela representa e por estar aonde chegou, trabalhando muito e com muito talento. Mas a gente se conhece muito e está fechado! Às vezes rimos, às vezes ficamos com pena”, disse Junno.

1 de 5

Xuxa fala sobre flerte de Junno com esposa de ex-bombeiro da Eliana

Instagram/Reprodução

2 de 5

Após polêmica do “flerte”, Junno Andrade se declara para Xuxa

Instagram/Reprodução

3 de 5

Um dos primeiros cliques de Junno e Xuxa desde o início do namoro. Eles assumiram o romance em 2012

@xuxameneghel/Instagram/Reprodução

4 de 5

Junno Andrade e Xuxa estão juntos há 10 anos

@junnoandrade/Instagran/Reprodução

5 de 5

Tempos após o rompimento, Szafir e Meneghel tentaram reatar, mas sem sucesso. Em 2012, Xuxa anunciou namoro com Junno Andrade, com quem permanece desde então

Reprodução/Instagram

“Infelizmente temos que conviver com isso. O tempo atual é pautado nas pessoas que a todo tempo ‘querem uma carona na fama’. Ou por não quererem trabalhar, ou por falta de talento mesmo”, completou.