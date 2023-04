Junto com deputada do DF, Cezar Black defende novo piso da enfermagem

Junto com a deputada distrital Dayse Amarilio (PSB), o enfermeiro e ex-participante Big Brother Brasil (BBB) 23 Cezar Black participou da assinatura do Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) do novo piso da enfermagem no Brasil. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto, nesta terça-feira (18/4).

A parlamentar foi professora de Black. O enfermeiro é um dos defensores o novo piso. Chegou a mostrar preocupação com o assunto enquanto estava confinado na Casa do BBB. A deputada elogiou o ex-aluno. “Ele é um excelente profissional. Onde eu fui falaram bem de você”, afirmou a distrital.

Veja o encontro:

Na tarde de segunda-feira (17/4), ao lado doi presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luís ( MDB), Amarilio visitou o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha. Os parlamentares articularam a implementação do piso da enfermagem no DF.