Junto com Zico, José Rocha recebe Comenda Zagallo por atuação para o desenvolvimento do futebol no país

Em evento realizado nesta segunda-feira (14), o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (SAFERJ) entregou a Comenda do Mérito Esportivo do Futebol Carioca – Mário Jorge Lobo Zagallo, e o deputado federal José Rocha (União -BA) foi um dos homenageados pela entidade. Na segunda edição o prêmio, além do deputado baiano, receberam a comenda o ex-jogador Zico, o narrador Luiz Penido, o ex-presidente do Fluminense Francisco Horta e o professor Carlos Alberto Lancetta.

A homenagem do Sindicato é concedida às personalidades que se destacaram e contribuíram para o desenvolvimento do futebol no estado do Rio de Janeiro e no país. O deputado José Rocha foi o único de fora do Rio a receber a comenda, por sua atuação como presidente do Vitória, assim como por ter presidido a Comissão de Turismo e Desporto da Câmara, além de ter relatado a Lei Pelé (Lei 9.615/98, alterada pela Lei 12.395/11).

O deputado José Rocha recebeu a Comenda que leva o nome do ex-jogador e ex-técnico Zagallo das mãos do presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, Rubens Lopes. Ao falar na solenidade, o presidente da SAFERJ, Alfredo Sampaio, disse que o deputado baiano apoiou o crescimento do esporte no Brasil, sendo um dos principais responsáveis por iniciativas que fortaleceram os clubes e principalmente a formação de jovens atletas.