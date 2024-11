Júri condena homem a 12 anos por homicídio de garimpeiro na região sisaleira; crime ocorreu há 13 anos

Um homem foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado pela morte do garimpeiro Idelson Dejaniro dos Santos. A sentença contra Enoque Oliveira Queiroz ocorreu após júri popular, ocorrido nesta quarta-feira (6) em Santaluz, na região sisaleira, informou o Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias.

O crime ocorreu no dia 11 de outubro de 2011. A vítima estava dentro de um barraco em uma área de garimpo, perto do povoado Serra Branca, quando foi atingida na cabeça. No julgamento, o promotor Luciano Taques Ghginone reforçou a tese de que Enoque tinha saído do local do crime armado e em uma motocicleta.

O disparo, acrescentou o promotor, foi feito de modo a impedir chance de defesa da vítima, o que configuraria homicídio qualificado. Já a defesa do acusado declarou que Enoque estava em São Paulo no período do crime, onde trabalhava para uma empresa entre 2008 e dezembro de 2011.

Uma cópia da carteira de trabalho chegou a ser apresentada. Por fim, o réu foi condenado em placar apertado, de 4 a 3. O agora condenado responde o processo em liberdade e deve apresentar recurso.