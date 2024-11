JusPod: “Há uma banalização da utilização das prisões preventivas”, critica Fabiano Pimentel

A prisão preventiva ou cautelar é um dispositivo legal utilizado pelo judiciário para evitar que o acusado prejudique o andamento do processo ou cometa novos crimes. No entanto, a repercussão, principalmente midiática, do uso de tal medida nos últimos tempos tem levantado alguns questionamentos.

“Há uma banalização da utilização das prisões preventivas. E a utilização dessas prisões muitas vezes para obtenção de provas”, criticou o advogado criminalista, Fabiano Pimentel em entrevista ao JusPod – o podcast jurídico do Bahia Notícias.

Segundo Pimentel, a banalização teve início com a Operação Lava Jato sob a condução do ex-juiz Sergio Moro. O advogado lembrou que Moro decretou a prisão preventiva de um empresário alegando a manutenção da ordem pública, porém seis dias depois o acusado foi solto após firmar acordo de delação premiada.

“Não se tratava de garantia da ordem pública. Foi o argumento jurídico utilizado para obtenção da prova: delação premiada. Ou seja, prendia-se e ainda se prende para delatar. Esse é um exemplo pra mim claro e objetivo de que o fundamento da prisão era a obtenção da prova, ou seja, prende-se para obter uma confissão”, pontuou.