JusPod: Proibir de ver jogos ou apreender passaporte? Fabrício Oliveira explica medidas atípicas no Judiciário para garantir execução de sentença

Ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA), Fabrício Oliveira teve a oportunidade de acompanhar alguns dos principais desafios da categoria. E um dos principais, destacado inclusive das edições do levantamento Justiça em Números, é a dificuldade de garantir a execução de sentenças. Neste contexto, as medidas atípicas se tornaram uma alternativa do Judiciário para buscar o cumprimento de decisões, depois de esgotadas as opções previstas em lei.



Em entrevista ao JusPod – podcast jurídico do Bahia Notícias -, o advogado e conselheiro federal da OAB explicou que alguns critérios precisam ser cumpridos para adoção de medidas atípicas, como garantir a proporcionalidade, esgotar os meios tradicionais, observar o devido processo legal, atentar ao modo menos gravoso, além de não avançar sobre direitos constitucionais.

A decisão, por isso, precisa ser fundamentada. “O STJ vai estabelecer os parâmetros. Não é da cabeça do juiz. Dentro daqueles parâmetros, ele vai ter a liberdade para entender o que naquele caso concreto é [o ideal]. No meu caso, pode ser [tirar] o cartão de crédito, no seu caso pode ser não viajar, no caso de Karina pode ser não ter assinatura da Netflix”, exemplificou.

Entre as decisões aventadas como atípicas, foram citadas a retirada do passaporte e até mesmo a proibição de acompanhar jogos de futebol – como já foi adotado em uma outra ação de alimentos na Bahia.