Justiça absolve mulher acusada de provocar a morte de marido e filhos por envenenamento na Bahia

Uma mulher acusada de causar a morte do marido e de dois filhos por envenenamento foi absolvida pela Justiça nesta quinta-feira (14). O crime ocorreu em junho do ano passado em Ilhéus, no Litoral Sul. Segundo o G1, Kelly Mendes Barreto teve a revogação da prisão por ser diagnosticada com transtorno de personalidade dissocial, mais conhecido como psicopatia.

Ela estava presa no Conjunto Penal de Itabuna onde aguardava o julgamento pela acusação de triplo homicídio qualificado. Kelly foi liberada da cadeia, conforme prevê o artigo 26 do Código Penal, que isenta de pena pessoas com transtornos mentais. A mulher deve ser acompanhada em um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) por, no mínimo, três anos.

À polícia, Kelly disse que colocou veneno no prato de comida do marido porque era agredida por ele constantemente. Os filhos também foram envenenados, mas por engano, já que comeram do mesmo prato. Os três mortos foram identificados como Marcos Paulo Mendes Santos, de 23 anos; Benjamyn Kleyton Mendes Barreto Santos, de 4 anos; e Rosymary Mendes Barreto Santos, de 1.