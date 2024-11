Justiça absolve PM apontado como autor do disparo que matou a menina Ágatha Félix

O policial militar Rodrigo Soares, acusado de matar a menina Ágatha Félix, de 8 anos, em setembro de 2019, foi absolvido pelo Tribunal do Júri no Rio de Janeiro. A decisão surpreendeu muitos, já que os indícios apontavam para a condenação do cabo da PM, que teria disparado contra um ocupante de motocicleta na comunidade da Fazendinha, no Complexo do Alemão, atingindo fatalmente a criança. O julgamento, iniciado na última sexta-feira (8), terminou no último fim de semana, gerando protestos da família de Ágatha, que já anunciou que recorrerá da decisão, assim como o Ministério Público do Rio de Janeiro.

A mãe de Ágatha, Vanessa Salles, expressou sua indignação nas redes sociais e durante o julgamento, afirmando que a absolvição do policial representa um dos dias mais dolorosos para a família. Em meio a protestos no tribunal, ela pediu respeito pela dor de cinco anos pela perda de sua filha. O avô de Ágatha também se mostrou desolado com a decisão e disse que “a Justiça da Terra não vale nada”. O cabo da PM agora está liberado para retomar suas funções nas ruas do Rio de Janeiro.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA