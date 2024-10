Justiça autoriza penhora dos microfones e telões da Igreja Mundial para pagar dívida

A sede da Igreja Mundial do Poder de Deus, localizada no Brás, região central de São Paulo, enfrenta a possibilidade de perder diversos itens usados durante os cultos, como microfones, equipamentos de som, instrumentos e telões. A medida é resultado de uma decisão judicial emitida no dia 8 de outubro de 2024, para penhorar esses bens a fim de quitar uma dívida de R$ 103 mil.

A dívida, que envolve o não pagamento de aluguéis, condomínio e encargos de um apartamento localizado na Vila Suzana, zona oeste de São Paulo, começou a se acumular em 2017. O imóvel foi alugado pela igreja para abrigar a família de um pastor, com o aluguel inicial de R$ 2.000. Desde outubro daquele ano, nenhum pagamento foi realizado, o que levou o proprietário a entrar na Justiça.

Apesar de um acordo inicial entre as partes, a igreja não cumpriu o estabelecido, e a Justiça decidiu pela penhora. A juíza Fernanda Soares Fialdini, da 2ª Vara Cível do Fórum Regional do Butantã, determinou que a diligência ocorra de forma a não interferir nos horários dos cultos religiosos.

Caso os bens não cubram a dívida restante, que é de R$ 103.570,06, um imóvel pertencente à igreja poderá ser penhorado para garantir o pagamento.

A Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada pelo pastor Valdemiro Santiago em 1998, já foi alvo de outras ações de penhora em processos judiciais.

