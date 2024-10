Justiça baiana solta blogueiro Nanam Premiações

De acordo com informações do Blog do Valente, parceiro do Bahia Notícias, na decisão tomada pelo juiz Cidval Filho, foi avaliado que “todos os representados, em algum grau, praticaram ao menos uma das fases da lavagem de dinheiro, seja colocação, ocultação e integração, pessoalmente ou por pessoa interposta”.

O influenciador foi preso no início de setembro durante as ações da Operação Falsas Promessas, que tinha como objetivo desarticular uma organização criminosa que atuava com jogos de azar em Salvador e outras cidades do estado. Nanan estava detido no Complexo Penitenciário Lemos Brito, em Salvador. Fora da cadeia, o influenciador terá que utilizar tornozeleira eletrônica.

Além do blogueiro, que é dono de um perfil no Instagram de mais de 1 milhão de seguidores, o influenciador digital Ramhon Dias também foi detido na mesma operação, semelhante a que prendeu a advogada e influenciadora Deolane Bezerra na quarta-feira (4).