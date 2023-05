Justiça bloqueia R$ 151 mil de conta da esposa de Ciro Gomes

Vereador Fernando Holiday move ação contra pedetista por ter sido chamado de ‘capitão do mato’; ex-presidenciável preferiu não se manifestar

BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Holiday move a ação contra Ciro Gomes por danos morais desde 2018



O vereador de São Paulo Fernando Holiday (União Brasil) obteve uma vitória na Justiça contra o ex-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) e sua esposa, Giselle Oliveira Bezerra, que teve R$ 151,2 mil bloqueados em contas bancárias a título de indenização por danos morais. O político move a ação por danos morais desde 2018 após ser chamado de “capitão do mato” pelo pedetista. Giselle vive em regime de união estável e, após a venda de um imóvel no valor de R$ 540 mil na cidade de Sobral, no Ceará, a juíza Lígia Dal Colleto Bueno, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da capital (Vergueiro), concedeu sentença favorável ao autor da ação. Em entrevista à Jovem Pan, o vereador destacou que ainda aguarda novas decisões da Justiça, uma vez que Giselle ainda pode recorrer da decisão no prazo de quinze dias. “Espero que a Justiça prevaleça. A decisão é justa, principalmente porque Ciro vem fugindo a anos de cumprir a sentença a qual foi condenado em 2019”, disse. A reportagem da Jovem Pan entrou em contato com Ciro Gomes, que preferiu não comentar.

Histórico Em junho de 2018, durante sabatina na rádio Jovem Pan, Ciro Gomes afirmou que Fernando Holiday era um “capitãozinho-do-mato”e que a “pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão-do-mato do passado”. Em fevereiro de 2019, Ciro foi condenado em primeira instância pelo Tribunal de Justiça a pagar R$ 38 mil em indenização pela Justiça de São Paulo.