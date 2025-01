Justiça bloqueia R$ 300 mi e mansão após ação da PF em SP e 2 estados

São Paulo — A Polícia Federal (PF) deflagrou nessa a Operação Fortuito 2, que resultou no cumprimento de mandados busca e apreensão nas cidades de São José dos Campos (SP), Rio de Janeiro (nos bairros da Barra da Tijuca e Campo Grande, na zona oeste), Búzios (RJ) e Uberaba (MG).

A ação dessa quarta-feira (29/1) é resultado da prisão em flagrante de uma mulher por posse ilegal de arma de fogo, ocorrida em maio de 2024.

Em razão da investigação dos policiais federais, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 300 milhões em bens pertencentes à integrantes de uma organização criminosa, além do sequestro de diversos itens, caso de uma mansão avaliada em R$ 100 milhões.

Os investigados devem responder pelos crimes de organização criminosa; lavagem de dinheiro; evasão de divisas; emitir valores imobiliários sem registro; laudo ou autorização; gestão fraudulenta; e operar instituição financeira sem autorização.

De acordo com as autoridades, somadas, as penas máximas podem ultrapassar os 50 anos de reclusão.