Justiça concede liberdade a médico preso por injúria racial no Sul baiano

Conforme o G1, a mesma decisão que deu liberdade ao médico também estendeu o prazo para o suspeito recorrer em liberdade. O fato ocorreu no dia 21 de fevereiro deste ano na Maternidade Otaciana Pinto. Conforme relato da enfermeira, que trabalhava na auditoria, o médico teria dito à mulher, que negra, que ela era bonita por ter “sangue branco”.

Preso sob acusação de injúria racial , o médico obstetra Luís Leite teve um habeas corpus concedido pela Justiça nesta segunda-feira (4). Leite foi detido por acusação de injúria racial durante uma auditoria de uma prestadora de serviço da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) em Itabuna, no Sul. Ele deve deixar o Conjunto Penal da cidade nesta terça-feira (5).

A delegada que apura o caso, Lisdeili Nobre, declarou que a enfermeira relatou outra frase: “Você já viu alguém com pele preta ser bonita assim? Então, afirmo que se você é bonita é porque você tem sangue branco”. Dois dias depois do caso, o suspeito foi solto pela primeira vez, após passar por audiência de custódia e pagar fiança de R$ 14,1 mil, valor de dez salários mínimos.

No mês passado, o médico foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão pelo caso e levado para o Conjunto Penal de Itabuna. No dia 30 do mesmo mês, um habeas corpus tinha sido negado ao obstetra.