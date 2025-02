Justiça concede liberdade provisória a policial acusado de executar jovens em Ondina

A justiça concedeu a liberdade provisória para o policial militar, Marlon da Silva Oliveira, na quarta-feira (5). Ele é suspeito de executar dois jovens, Haziel Martins Costa, de 19 anos, e Gabriel Santos Costa, de 17.

O PM havia sido preso em dezembro do ano passado, após se apresentar à 1ª Delegacia de Homicídios (DHPP – Salvador). Segundo informações do Alô Juca, o judiciário concedeu o habeas corpus. Ele está no Batalhão de Choque, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana.