Justiça condena integrantes de facção que mataram jovem em motel do DF

O Tribunal do Júri de Taguatinga (DF) condenou dois acusados de torturar e assassinar Ana Carolina de Lima Araújo (foto em destaque), morta aos 21 anos em um motel da capital federal. Pedro Henrique Sampaio foi sentenciado a 19 anos e 3 meses de prisão, e José de Alencar Fernandes Filho recebeu pena de 27 anos de reclusão.

A Justiça do Distrito Federal ainda julgará Ruan Rodrigues de Souza, então namorado da vítima. Devido a uma emergência pessoal, um dos advogados do acusado pediu o adiamento do júri popular do réu.

Ana Carolina foi morta pelo trio, que integrava a facção criminosa Comboio do Cão, em outubro de 2021. Durante o julgamento, os jurados que compunham o tribunal reconheceram as quatro condições qualificadoras do homicídio: motivo fútil, tortura, ação surpresa e feminicídio.

As prisões preventivas de Pedro Henrique e José de Alencar foram mantidas, e eles não poderão recorrer em liberdade.

Os trio é acusado de matar Ana Carolina com um tiro na cabeça, em uma das suítes de um motel em Taguatinga Sul. As investigações da 21ª Delegacia de Polícia revelaram que a vítima foi atraída para uma emboscada por Ruan.

Na noite do feminicídio, Ana Carolina estava com o acusado em uma casa, onde os dois consumiam bebidas alcoólicas. Além do casal, havia outras quatro pessoas no imóvel: três homens e uma mulher.

Mais tarde, o grupo resolveu ir a um motel. No caminho para o local, Ana Carolina teria começado a ser agredida por Ruan dentro do veículo em que os seis estavam.

A coluna Na Mira apurou que ela sofreu uma série de agressões e também foi torturada após o grupo chegar à suíte. A motivação para a violência seria uma suposta traição.

Antes da execução da jovem, um casal que estava com o grupo havia deixado o motel. Quando Ana Carolina foi assassinada, três homens estavam no quarto: José de Alencar; Pedro Henrique; e Ruan. O trio acabou preso.