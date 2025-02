Justiça condena Virgínia após cliente comprar óculos e não receber

Virginia Fonseca foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) por promover um óculos de sol com o seu nome, que não foi entregue a uma consumidora de Maringá (PR). A Justiça entendeu que a influenciadora teve responsabilidade civil sobre a venda do item.

A cliente adquiriu os óculos no dia 6 de abril de 2023, após ver a publicidade do produto nas redes sociais de Virginia, que soma mais de 52 milhões de seguidores no Instagram.

A compra foi confirmada por e-mail, mas o produto nunca foi enviado. A consumidora buscou solução junto ao Procon, porém, sem sucesso, e decidiu acionar a Justiça.

A decisão judicial equiparou os “publis” da influenciadora a anúncios publicitários e destacou que sua reputação gerou confiança na consumidora.

Indenização