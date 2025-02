Justiça decide a favor da ABS e garante desfile de blocos sem restrições da Saltur

A 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador concedeu, nesta quarta-feira (5), uma decisão liminar garantindo que aos blocos tradicionais do Carnaval de Salvador o direito de desfilarem conforme a ordem previamente estabelecida, indo contra a medida da Empresa Salvador Turismo (Saltur), que previa mudanças estruturais no circuito Barra-Ondina.

O advogado da ABS, Fernando Aras, celebrou a decisão, destacando a importância da segurança jurídica para os organizadores da festa. “A Saltur não pode, às vésperas do Carnaval, mudar as regras do jogo e prejudicar milhares de trabalhadores que dependem da festa. A decisão reafirma o direito dos blocos de desfilarem conforme o planejamento acordado, sem interferências arbitrárias”, afirmou.

Em nota, a ABS afirma ainda que “espera que o Município de Salvador compreenda a complexidade da mudança de critérios às vésperas do Carnaval e determine à Saltur que cumpra as regras previamente estabelecidas pelo Conselho Municipal do Carnaval e pelos blocos, respeitando a ordem de desfile estabelecida em assembleia-geral e publicada no Diário Oficial do Município”.