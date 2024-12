Justiça decreta prisão de envolvidos em crime que matou jovem morto por engano na Bahia

Dois envolvidos na morte do jovem Kauan Gomes Araújo de Souza, de 20 anos, tiveram mandados de prisão decretados pela Justiça. Até o final da manhã desta quinta-feira (19) policiais civis seguem à procura dos suspeitos. Um deles, que seria o atirador, foi identificado como Adriano Oliveira Azevedo, de 35 anos. Envolvido com tráfico de drogas e violência doméstica, ele segue sem endereço localizado.

O outro investigado é Nadson Araújo Oliveira, de 39 anos, que dirigia o carro em que estava o atirador. O homem deve se apresentar na tarde desta quinta, acompanhado de um advogado. O crime ocorreu no início da manhã da última sexta-feira (13).

Segundo o Acorda Cidade, parceiro do Bahia Notícias, Kauan seguia para uma academia em um carro. O veículo era conduzido pela mãe do jovem que levava também uma amiga. Em um determinado momento, um Corolla preto se aproximou e o passageiro atirou no jovem. A suspeita é que o acusado suspeitava que uma mulher com quem estava momentos antes também ocupava o carro em que a vítima foi atingida.

O jovem ainda foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade onde ficou até a última terça-feira (17), quando faleceu. A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana apura o acaso.