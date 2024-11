Justiça decreta prisões de suspeitos em morte de ex-ator global em Trancoso

Segundo o Radar News , parceiro do Bahia Notícias, os suspeitos foram identificados como Felipe Souza Bruno, conhecido como “Zingue”; Anderson Nascimento Sena, conhecido como “Danda”; e Wallace Santos Oliveira, conhecido como “WL”. João Rebello foi morto a tiros no dia 24 de outubro em Trancoso, distrito de Porto Seguro.

Três homens seguem procurados nesta sexta-feira (31) como suspeitos na morte do ex-ator mirim e DJ João Rebello Fernandes, de 45 anos. Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela Justiça nesta quarta-feira (30) após pedido da 3ª Delegacia de Trancoso, em Porto Seguro , na Costa do Descobrimento, que apura o crime.

Conforme o titular da 3ª Delegacia de Trancoso, delegado Bruno Barreto, as evidências confirmam que João Rebello não tinha envolvimento com o crime e foi confundido com um alvo dos atiradores por ter um carro com as mesmas características do usado pela vítima.

O suposto alvo é apontado pelos criminosos como um “X9″, delator. No entanto, este homem não estaria mais em Trancoso e deve ser ouvido pela polícia por meio da internet.

Ainda segundo informações, os suspeitos que tiveram os mandados de prisão expedidos teriam atuação no tráfico de drogas nos bairros Mirante do Rio Verde e Baixada, em Trancoso.