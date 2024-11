Justiça determina que nome de Leonardo seja excluído da lista suja do trabalho escravo

A Justiça determinou que o nome do cantor Leonardo seja excluído do cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão, divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no início de outubro.

No documento divulgado na quarta-feira (13), é solicitado que o nome do sertanejo seja removido da lista atualizada que conta com 176 nomes até o dia 20 de novembro.

“Defiro o pedido liminar para determinar a imediata exclusão do nome do requerente no Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas às de escravo. A medida deverá ser cumprida pela União até 20/11/2014 e perdurará até o trânsito em julgado destes autos.”