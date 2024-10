Justiça determina remoção de postagens falsas de Marçal sobre Guilherme Boulos

O juiz Rodrigo Marzola Colombini, responsável pela 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, tomou uma decisão importante em relação ao candidato Pablo Marçal, do PRTB. Ele ordenou que Marçal e outros perfis removam postagens que alegam a existência de um laudo médico que indicaria a internação de Guilherme Boulos, do PSOL, devido ao uso de cocaína. O magistrado considerou que as alegações sobre a falsidade do documento são plausíveis, uma vez que o laudo foi assinado por um profissional já falecido e divulgado na véspera da eleição.

Em resposta a essa situação, Boulos acionou a Justiça solicitando a suspensão das contas de Marçal nas redes sociais, além de pedir a investigação por falsificação de documento. O candidato do PSOL também requer uma multa de R$ 30 mil contra Marçal. O prazo para que o candidato do PRTB apresente sua defesa é de dois dias. Os advogados de Boulos afirmaram categoricamente que o laudo é uma falsificação e uma criação criminosa. A clínica mencionada no polêmico documento é de propriedade de Luiz Teixeira, que já foi condenado por falsificação de documentos para conseguir seu registro profissional no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul.

Marcelo Seoane