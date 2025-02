Justiça do Amazonas absolve homem que matou o tio após descobrir que ele tentou estuprar filha

O judiciário do Amazonas, em julgamento na quarta-feira (5), absolveu um homem que matou o tio após descobrir que ele tentou estuprar sua filha em Manaus. Cabe recurso da decisão

De acordo com o g1 Amazonas, o caso aconteceu em janeiro de 2022, quando tio e sobrinho moravam no mesmo terreno. Segundo o inquérito, a esposa do acusado relatou que Átila, o tio, teria atentado contra a filha deles, de quatro anos, enquanto ela estava em outro cômodo, colocando a irmã mais nova da menina para dormir.

Os jurados entenderam que o crime foi motivado por relevante valor social e moral.