Justiça do Amazonas define que réus vão a júri popular pelos assassinatos de Bruno e Dom

A Justiça do Amazonas ainda não marcou a data, mas definiu que os três réus pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips serão levados a júri popular. O pedido feito pelo Ministério Público Federal (MPF) é para que seja utilizado o recurso de sentença de pronúncia, no qual a Justiça reconhece a existência de provas de materialidade dos homicídios e das ocultações dos corpos. Por isso, os réus Amarildo da Costa Oliveira (Pelado), seu irmão, Oseney da Costa de Oliveira (Dos Santos) e Jefferson da Silva Lima (Pelado da Dinha) serão julgados pelo tribunal do júri. Bruno e Dom foram assassinados no dia 5 de junho de 2022 em uma emboscada quando navegavam pelo Rio Itaquaí, na região da Terra Indígena Vale do Javari. O indigenista e o jornalista se direcionavam para Atalaia do Norte, cidade que fica na tríplice fronteira do Brasil, Colômbia e Peru. O duplo assassinato foi cometido por pescadores ilegais e motivado pela atuação de Bruno contra a pesca ilegal nas terras indígenas, conforme mostra a denúncia do MPF. A defesa dos réus afirma que vai recorrer da decisão e alega que o júri só pode ser formado depois de esgotados todos os recursos.

Leia também

Lula diz que governo vai restringir crédito agrícola a quem violar leis ambientais



Governo anuncia criação de grupo de trabalho para combater crimes no Vale do Javari



*Com informações do repórter David de Tarso