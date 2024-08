Justiça do DF determina confisco de R$ 360 mil de Jair Renan Bolsonaro

Rafaela Felicciano/Metrópoles

1 de 1 Jair Renan Bolsonaro – Foto: Rafaela Felicciano/MetrópolesA 1ª Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília determinou a apreensão de R$ 360 mil da conta de Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão atende ao pedido de um banco que requer que o 04 pague uma dívida de mesmo valor que foi adquirida com a instituição.

Na decisão desta sexta-feira (23/8), o juiz João Batista Gonçalves avaliou que o confisco do valor é autorizado quando forma “ineficazes todos os esforços no sentido de localizar” Jair Renan.

Em 16 de maio, um oficial de Justiça tentou intimar Jair Renan em um endereço no Lago Sul, em Brasília (DF), mas não teve sucesso. Até então, as tentativas haviam ocorrido no Estádio Mané Garrincha, onde a empresa Esfera Arena e Negócios atuava.

Após a tentativa malsucedida, a instituição financeira pediu novo mandato de citação e a pesquisa de ativos financeiros, mas a Justiça apenas analisou e deferiu a citação em Balneário Camboriú (SC). O banco, na petição atual, reforça o pedido pela pesquisa de bens para buscar ativos financeiros em nome de Jair Renan.

A reportagem tentou contato com a defesa do filho do ex-presidente, mas, até o momento, não obteve resposta. O espaço segue aberto.

