Justiça do RJ determina multa de R$ 100 mil para tentativa de bloqueio da rodovia BR-040

A Justiça Federal de Duque de Caxias, cidade da Baixada Fluminense, determinou e fixou uma multa de R$ 100 mil caso sejam promovidas ou incitadas manifestações para o fechamento da Rodovia BR-040. Essa é uma via importantíssima do Rio de Janeiro, onde fica a Refinaria de Duque de Caxias (Reduc), que pertence à Petrobras. A multa é para cada pessoa que fechar, ou estimular o fechamento, da BR-040. A Justiça determinou ainda a remoção imediata, e se necessário o uso da força, de qualquer material que tenha como objetivo atrapalhar, obstruir ou dificultar o tráfego nessa rodovia. A ação foi movida pela concessionária que administra a via, a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio de Janeiro, e foi acatada em caráter liminar pela vara de Duque de Caxias. Por conta das invasões e depredações do último domingo, 8, em Brasília, surgiram boatos de que poderiam haver bloqueios no parque de refino da Petrobras, para evitar a saída dos caminhões-tanque, e também tentativas de invasão às instalações. Isso acabou não acontecendo e, nos últimos dias, o que houve na verdade foram apenas protestos e manifestações nas proximidades da Reduc. Em resposta, o governo do Estado do Rio de Janeiro determinou vigília e patrulhamento reforçado na refinaria e em prédio públicos.

