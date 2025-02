Justiça dos EUA suspende plano de demissão voluntária de Trump para servidores federais

A Justiça dos Estados Unidos decidiu suspender o plano de demissão voluntária que havia sido proposto pelo ex-presidente Donald Trump para os servidores federais. Este programa oferecia aos funcionários a opção de se demitirem em troca de oito meses de salários, com um prazo de adesão de apenas nove dias. Sindicatos que representam cerca de 800 mil servidores federais contestaram a legalidade do plano, considerando-o um ultimato que poderia prejudicar o funcionamento do governo. Uma audiência sobre a legalidade do plano está agendada para a próxima segunda-feira, dia 10. O juiz George O’Toole determinou que a “Diretiva Fork” não pode ser implementada até que os argumentos sobre sua legalidade sejam apresentados. Até o momento, mais de 60 mil funcionários demonstraram interesse em participar do programa, que abrange a maioria dos 2,3 milhões de trabalhadores federais, exceto aqueles das Forças Armadas e setores de segurança nacional.

Enquanto isso, a Casa Branca está trabalhando em um novo decreto que visa demitir milhares de funcionários do Departamento de Saúde, incluindo trabalhadores da FDA e do CDC. No entanto, a administração nega a existência desse decreto. A decisão judicial de suspender o plano de demissões trouxe um alívio para muitos servidores, que agora veem uma esperança em relação à sua situação. Desde o anúncio do plano de demissões, o clima entre os funcionários federais tem sido de apreensão e incerteza. Muitos expressam preocupações sobre a desvalorização de seus registros profissionais e a possibilidade de não receberem indenizações adequadas. Trump havia designado Elon Musk para liderar uma reestruturação do governo, com o objetivo de cortar gastos e reduzir o número de servidores, intensificando ainda mais o temor entre os trabalhadores.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA