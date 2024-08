Justiça Eleitoral cancela show de Amado Batista, aliado de Bolsonaro

A Justiça Eleitoral determinou o cancelamento de um show de Amado Batista, artista ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que seria realizado no dia 1º de outubro de 2024, semana da eleição municipal, em Carnaubeira da Penha, no sertão de Pernambuco. A decisão atente a um pedido do procurador Critiano Pimentel, do Ministério Público de Contas de Pernambuco (MPC-PE), contra a prefeitura.

A juíza Letícia Caroline de Castro Cavalcante entendeu ser “inequívoco que a realização do show pode gerar estados mentais capazes de influenciar o voto dos eleitores”. A ação aponta que o prefeito Elizio Soares Filho (MDB) mais que triplicou o orçamento para a festa de emancipação política da cidade, celebrada próxima a eleição.

“Causa espécie o atual prefeito da cidade de pequeno porte contratar um show de R$ 350 mil dias antes da realização das eleições municipais. É notória a influência política que a realização de shows musicais exerce em pequenas cidades do interior. Ainda mais faltando poucos dias para as eleições, como no caso”, argumentou o procurador.

Carnaubeira da Penha é um município com apenas 12.239 habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Caso a prefeitura descumpra a decisão da Justiça Eleitoral e realize o show de Amado Batista, uma pena de R$ 350 mil reais deverá ser aplicada ao prefeito. Elizio Soares, porém, ainda pode apresentar recurso ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE).