Justiça Eleitoral diploma eleitos de Jequié, Manoel Vitorino, Apuarema e Lafaiete Coutinho

Os prefeitos, vices e vereadores eleitos em Jequié, Manoel Vitorino, Apuarema e Lafaiete Coutinho, na região do Médio Rio de Contas, Sudoeste, foram diplomados nesta quinta-feira (12). Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, na ocasião tiveram os nomes homologados para tomar posse Zé Cocá (PP) e Flávio Gondim Oliva Santana (União), prefeito e vice em Jequié; 19 vereadores e suplentes nas eleições 2024.

Na sequência, foram diplomados os eleitos de Manoel Vitorino, Vinicius Costa Bispo De Sena (PP) e Uberlandio Meira Barros (Solidariedade); de Apuarema Roberto Santos Amorim, o Betão (Avante), e Raul Fernandes De Oliveira (PT); e de Lafaiete Coutinho Binho (PP) e Dani do Som (Avante). Também foram diplomados os vereadores eleitos das respectivas cidades.

O ato oficial, da 22ª e 23ª Zonas Eleitorais de Jequié, ocorreu no salão de eventos do Sindicato dos Bancários de Jequié e Região. A sessão foi presidida pelos juízes Luís Henrique de Almeida Araújo e Ricardo Guimarães Martins. Participaram também os promotores de Justiça Maurício Foltz Cavalcanti, Juliana Rocha, o capitão PM Marco Antônio, comandante da 1ª Cia do 19º Batalhão de Polícia Militar, e o deputado estadual Hassan (PP).