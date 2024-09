Justiça eleitoral mantém direito de resposta de Boulos na TV Record

São Paulo — O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) decidiu manter o direito de resposta ao candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos depois que o também candidato Pablo Marçal (PRTB) acusou o psolista de ser usuário de cocaína durante entrevista no dia 23 de agosto ao programa Balanço Geral, da TV Record.

Em 29 de agosto, a juíza Claudia Barrichello, da 2ª Zona Eleitoral, havia determinada o direito de resposta por considerar que o comportamento de Pablo Marçal “extrapola os limites da liberdade de expressão e do debate político e configura unicamente ofensa à honra do candidato”.

1 de 12

Pablo Marçal (PRTB) insinua que Guilherme Boulos (PSol) tenha ligação com drogas durante debate à Prefeitura de SP da Band

Reprodução- Bandeirantes

2 de 12

Pablo Marçal ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro

Reprodução/Instagram

3 de 12

Pablo Marçal durante entrevista coletiva após o debate da Band em São Paulo

Renato Pizzutto/Band

4 de 12

Pablo Marçal discursa no palanque de Tarcísio de Freitas em 2022

Reprodução/Instagram

5 de 12

João Doria e Pablo Marçal

Reprodução/Instagram

6 de 12

Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSol) em debate da Band

Reprodução- Band

7 de 12

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) anuncia Pablo Marçal na Câmara dos Deputados

Reprodução/Instagram

8 de 12

Pablo Marçal é o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo

Reprodução

9 de 12

Embora sejam adversários na disputa eleitoral em SP, Pablo Marçal e Marina Helena (Novo) já fizeram algumas dobradinhas em debates

Reprodução/Instagram

10 de 12

Marçal junto do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS)

Reprodução/Instagram

11 de 12

A deputada estadual bolsonarista Dani Alonso (PL-SP) se diz amiga de Pablo Marçal

Reprodução/Instagram

12 de 12

Pablo Marçal conversa com o senador Sergio Moro

Igor Gadelha/Metropoles

Na última segunda-feira (9/9), o TRE-SP manteve, em votação unânime, a decisão. O relator do processo, juiz Rogerio Cury, afirmou que a atitude do influenciador foi “um ataque que ofende a reputação social e moral do candidato, bem como a sua honra subjetiva”.

Como a entrevista foi realizada na Record TV, a Justiça determinou que o direito de resposta de Boulos seja exibido no mesmo horário e programa em que Marçal deu entrevista.

A decisão cabe recurso. O Metrópoles procurou a equipe de comunicação de Pablo Marçal, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno. O espaço segue aberto.