Justiça Federal de Juazeiro terá unidades colaborativas descentralizadas em Pilão Arcado e Sento Sé

Na próxima sexta-feira (13), às 9h, a Subseção Judiciária de Juazeiro vai inaugurar uma Unidade Colaborativa Descentralizada (UCD) da Justiça Federal da 1ª Região, no município de Pilão Arcado. Três dias depois, em 16 de dezembro, às 9h, uma outra será entregue na cidade de Sento Sé.

A Subseção de Juazeira está sob a condução do juiz federal diretor Rodrigo Gasiglia e do juiz federal substituto Thiago Queiroz de Oliveira.

A iniciativa, que tem por finalidade melhorar o atendimento aos cidadãos, é uma parceria da Subseção Judiciária com as prefeituras de cada município e conta com o apoio da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região (Cojef-TRF1).

A criação das unidades descentralizadas no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região foi regulamentada por meio Resolução Presi n. 54/2024 e tem por objetivo conferir celeridade na prestação jurisdicional aos residentes em localidades em que não há sede de seção ou da subseção judiciária, maximizando o acesso dos jurisdicionados ao serviço público de Justiça e evitando também o seu deslocamento por grandes distâncias.

Estas unidades servirão atendimentos às partes e aos advogados domiciliados nas cidades de Pilão Arcado, Sento Sé e municípios adjacentes, sob a jurisdição da Subseção Judiciária de Juazeiro, bem como à prática de diversos outros atos processuais, tais como a realização de audiências por videoconferência, via Teams, perícias médicas, acesso ao balcão virtual, apoio à atermação on-line e atendimentos remotos.