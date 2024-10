Justiça Federal remove tornozeleira de Eduardo Omeltech, o ‘Lobo de Wall Street’ brasileiro

A Justiça Federal determinou a remoção da tornozeleira eletrônica do consultor de investimentos Eduardo Omeltech Rodrigues, popularmente conhecido como ‘Lobo de Wall Street’. Ele foi o principal alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal, realizada em março de 2023, que desmantelou um esquema de fraudes financeiras, resultando em perdas estimadas em R$ 16 milhões. A decisão foi proferida pelo juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Criminal Federal do DF. Em setembro, o magistrado já havia imposto outras medidas cautelares, que incluíam a obrigatoriedade de comparecimento mensal ao tribunal, atualização de endereço e a proibição de deixar a comarca sem autorização judicial.

Segundo os investigadores, o golpe teria sido inspirado no filme o “O Lobo de Wall Street”, utilizando falsos investimentos e resultando na alcunha dada ao consultor. O advogado de Omeltech, Eduardo Maurício, considerou a decisão uma conquista significativa para seu cliente. “A decisão é uma vitória importante para o meu cliente. Após revogar a prisão preventiva, a Justiça agiu corretamente ao remover a tornozeleira eletrônica e aplicar outras medidas menos invasivas”, disse o advogado.

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão conteúdo

Publicado por Fernando Dias