Justiça impede Evo Morales de concorrer nas eleições de 2025

1 de 1 imagem colorida de Evo Morales – Metrópoles – Foto: Reprodução/TwitterO Tribunal Constitucional Plurinacional da Bolívia inabilitou a candidatura do ex-presidente Evo Morales nas eleições presidenciais de 2025. A Corte também anulou o mecanismo de reeleição indefinida que tinha permitido que o político disputasse o pleito pelo Executivo em 2019.

“A restrição à possibilidade de reeleição indefinida é uma medida idônea para assegurar que uma pessoa não se perpetue no poder”, destacou um trecho da decisão publicada no site do tribunal neste sábado (30/12).

A decisão reverte outra empregada em 2017 pelo mesmo tribunal, na qual havia sido considerada a reeleição como um “direito humano”. Essa medida permitiu que Morales disputasse um quarto mandato em 2019.

O ex-presidente da Bolívia renunciou ao cargo em 2019, após acusações de fraude eleitoral. A advogada Jeanine Áñez assumiu o comando do Executivo no lugar de Morales.

O político boliviano anunciou, em setembro, a candidatura à Presidência do país nas eleições de 2025. “Decidimos aceitar os pedidos de nossa militância e de tantas irmãs e irmãos […] para ser candidato à Presidência de nossa querida Bolívia”, disse Morales nas redes sociais.

