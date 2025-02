Justiça libera torcida do Sport para jogo contra o Fortaleza na Copa do Nordeste

A Justiça de Pernambuco suspendeu, na noite da última segunda-feira (3), o decreto estadual que determinava a realização dos próximos cinco jogos de Sport e Santa Cruz com portões fechados. A decisão liminar foi assinada pelo desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, permitindo a presença de público na partida entre Sport e Fortaleza, que acontece nesta terça-feira (4), às 21h30, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste.

Apesar da liberação, a Arquibancada da Sede, setor tradicionalmente ocupado pela principal torcida organizada do Leão, seguirá interditada.

“Amanhã tem Copa do Nordeste e Ilha com a torcida apoiando. O Sport reverteu a decisão de cinco jogos sem público e contará com o seu torcedor diante do Fortaleza”, publicou o clube em suas redes sociais.