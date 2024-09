Justiça manda Marçal excluir post em que ele acusa servidores de Nunes

São Paulo — A Justiça Eleitoral de São Paulo determinou que o candidato do PRTB à Prefeitura da capital, Pablo Marçal, remova de suas redes sociais um vídeo em que ele acusa funcionários da gestão municipal de estenderem um bandeirão na Avenida Paulista durante as manifestações de 7 de Setembro. A decisão acatou um pedido do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB).

Na publicação, Marçal diz que o bandeirão, que dizia “Bolsonaro parou. Marçal começou. Pablo Marçal Presidente do Brasil”, teria sido colocado para “gerar intriga entre Marçal e Bolsonaro”.

Ricardo Nunes acusou o influenciador de disseminar propositalmente uma informação falsa e disse que os funcionários da prefeitura que aparecem na imagem apenas retiraram uma parte da faixa da rua para que pudessem transitar com motos pela avenida.

Pablo Marçal (PRTB) insinua que Guilherme Boulos (PSol) tenha ligação com drogas durante debate à Prefeitura de SP da Band

Pablo Marçal ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro

Pablo Marçal durante entrevista coletiva após o debate da Band em São Paulo

Pablo Marçal discursa no palanque de Tarcísio de Freitas em 2022

João Doria e Pablo Marçal

Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSol) em debate da Band

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) anuncia Pablo Marçal na Câmara dos Deputados

Pablo Marçal é o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo

Embora sejam adversários na disputa eleitoral em SP, Pablo Marçal e Marina Helena (Novo) já fizeram algumas dobradinhas em debates

Marçal junto do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS)

A deputada estadual bolsonarista Dani Alonso (PL-SP) se diz amiga de Pablo Marçal

Pablo Marçal conversa com o senador Sergio Moro

Na decisão, a juíza Claudia Barrichello disse que o vídeo divulgado por Marçal tem “potencialidade lesiva” devido a sua rápida difusão.

“Entendo que no caso concreto está presente o perigo da demora, considerada a potencialidade lesiva do conteúdo para a imagem do candidato, bem como a abrangência do veículo de publicação em questão, com rápida difusão a elevado número de pessoas”, afirmou a magistrada.

A juíza determinou a suspensão do vídeo em até 24 horas, sob pena de multa cominatória. Ainda não houve decisão sobre o pedido feito por Ricardo Nunes (MDB) de direito de resposta.