Justiça mantém bloqueio de bens de Gusttavo Lima, Deolane e mais investigados na operação contra bets

Os bens do cantor Gusttavo Lima e da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra seguem bloqueados pela Justiça. A juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, manteve a decisão após a análise dos pedidos de desbloqueio feitos pelas defesas.

O sertanejo e a blogueira são investigados por lavagem de dinheiro e jogos ilegais na Operação Integration, que foi deflagrada em 4 de setembro.

De acordo com o g1, a defesa de Gusttavo Lima argumentou que na decisão tomada em segunda instância, pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, relator do caso, que revogou a ordem de prisão do artista, todas as medidas cautelares que haviam sido impostas, o que incluiria também o bloqueio de valores e bens do empresário e artista, também tinham sido derrubadas.

