Justiça mantém prisão de ex-PM que tentou matar filha e neto no DF

A Juíza Substituta do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) converteu, nesta segunda-feira (19/8), em preventiva a prisão em flagrante de Benaia Felix Herculano Pereira (foto em destaque), de 55 anos. Ele foi detido pela prática, em tese, dos crimes de tentativa de feminicídio e homicídio, ambos ocorridos em um contexto de violência doméstica e familiar contra sua própria filha e neto na madrugada do último domingo (18/8) .

Durante a audiência, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) se manifestou a favor da conversão da prisão em preventiva. A defesa, por sua vez, solicitou a concessão de liberdade provisória. A juíza homologou o auto de prisão em flagrante, confirmando que não houve qualquer ilegalidade no procedimento, e considerou que a situação flagrante do acusado torna certa a materialidade do delito, além de indicar sua autoria.

A magistrada destacou a necessidade de manter a prisão cautelar para garantir a ordem pública e prevenir a prática de novos delitos. A concessão de liberdade provisória ou aplicação de outras medidas cautelares foi descartada devido à gravidade do caso e ao risco de reincidência.

“O delito é extremamente grave em concreto, pois o autuado tentou tirar a vida da filha e do neto com facadas em região local. A sociedade não tolera essa forma agressiva de resolução de conflitos. Causa insegurança e ofende a ordem pública, além de colocar em risco a integridade física das vítimas. Desse modo, são insuficientes outras medidas cautelares”, afirmou a Juíza.

O processo foi encaminhado ao Tribunal do Júri de Águas Claras, onde terá continuidade.

Relembre o caso As tentativas de feminicídio e de homicídio ocorreram por volta da 1h20, em um condomínio na Rua 8 de Vicente Pires. O motivo da agressão, segundo relato da criança atacada, seria o fato de que o ex-PM queria comer ao chegar em casa, mas foi informado de que não havia comida no local.

Com a arma branca, Benaia golpeou a própria filha e, também o neto, quando o menino tentou proteger a mãe e impedir o crime. A primeira vítima sofreu ferimentos no peito e nas costas; a segunda, na região abaixo do pescoço. Ensanguentado, o menino conseguiu correr para pedir ajuda, e policiais militares que passavam pela região prestaram socorro à família.

A mãe da criança foi achada na calçada, ferida e com o corpo coberto de sangue. Ao ser chamado no portão de casa pelos PMs, Benaia disse ser policial militar e concordou em liberar o acesso ao imóvel. Contudo, desobedeceu à ordem para deitar no chão e resistiu à abordagem, o que exigiu uso de spray de pimenta por parte da corporação.

Enquanto era algemado, o agressor chegou a dizer que havia matado e filha e que mataria o neto. Benaia aparentava estar sob efeito de álcool ou droga ilícita, segundo depoimentos, e acabou preso em flagrante. A arma do crime foi achada fora da casa e apreendida, assim como o celular da vítima, a carteira e o telefone do ex-policial.