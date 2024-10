Justiça nega pedido de liminar para retirada dos vídeos de apoio de vereadores do União Brasil e PP a Caetano

A juíza destacou que não encontrou, nas argumentações do representante, fundamentos suficientes para conceder a liminar, afastando assim qualquer tentativa de censura por parte do candidato do União Brasil.

Além disso, Maria Claudia Salles Parente enfatizou que, segundo o artigo 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019, a Justiça Eleitoral deve atuar com a “menor interferência possível no debate democrático”.

No segundo turno, além do apoio de Júnior Borges e Dilson Magalhães Jr., Caetano também contou com o apoio do Ouvidor-Geral do Município, Zé do Pão, e do terceiro colocado no primeiro turno, Oswaldinho Marcolino (MDB).