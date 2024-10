Justiça pede urgência para ACM Neto em cumprimento de direito de resposta de Caetano após postagem nas redes sociais

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia determinou que o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, publique o direito de resposta do candidato à prefeitura de Camaçari Luiz Caetano (PT), por uma postagem feita nas redes sociais.

A determinação em caráter de urgência, pede para que ACM Neto publique o direito de resposta do candidato do PT em uma hora, afirmando que as postagens feitas pelo ex-prefeito “compromete a dignidade da justiça e pode influenciar o resultado das eleições”.

Nas postagens, ACM Neto teria compartilhado informações falsas sobre o candidato Luiz Caetano. Além do direito de resposta, a defesa de Caetano pede o pagamento de uma multa no valor de R$ 100 mil por hora de atraso pelo descumprimento da medida e a suspensão do perfil de Neto.