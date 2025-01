Justiça proíbe influenciador que deu soco em Central de Atendimento ao Sócio de ir aos jogos do Bahia na Fonte Nova

A Justiça proibiu o influenciador Ciro Alexandre de comparecer à Arena Fonte Nova durante partidas do Bahia. A decisão liminar, assinada nesta segunda-feira (27) pelo juiz Moacyr Pitta Lima Filho, tem validade inicial de três meses. Antes da decisão desta segunda, o influenciador já havia sido expulso do quadro de sócios do clube.

RELEMBRE

O caso ocorreu após o influenciador agredir uma funcionária do Centro de Atendimento ao Sócio (CAS) do clube, durante a última rodada do Brasileirão 2024, em 8 de dezembro. Na ocasião, Ciro desferiu um soco no vidro da cabine de atendimento, fazendo com que estilhaços atingissem a atendente. O Bahia acionou a Justiça para proteger a vítima e preservar a segurança de seus colaboradores.

A decisão obriga Ciro Alexandre a se apresentar ao Batalhão Especial de Policiamento de Eventos (BEPE), da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), duas horas antes do início de cada jogo do Bahia na Fonte Nova. Ele será liberado pelos policiais apenas duas horas após o término das partidas.