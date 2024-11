Justiça realiza primeira audiência do caso ‘Tio Paulo’

A Justiça do Rio de Janeiro deu início nesta terça-feira (12) a audiência de instrução do caso que ficou conhecido como “tio Paulo“, um episódio que chamou a atenção tanto nacional quanto internacionalmente. O incidente ocorreu em abril deste ano, quando Érica Nunes, sobrinha de Paulo Roberto Braga, tentou sacar R$ 17 mil de uma agência bancária na zona oeste do Rio de Janeiro, mesmo com o tio já falecido em uma cadeira de rodas. Érica foi presa preventivamente por duas semanas, mas sua prisão foi posteriormente revogada pelo Poder Judiciário Fluminense. Ela enfrenta acusações de estelionato e vilipêndio de cadáver.

As investigações preliminares, que se basearam em depoimentos e imagens de câmeras de segurança, sugerem que Érica estava ciente da morte do tio, mas ainda assim tentou realizar o saque. Funcionários da agência bancária, ao perceberem a situação anômala, prontamente acionaram o SAMU e a polícia. Érica foi detida logo após prestar depoimento em uma delegacia do Rio de Janeiro. Em entrevistas, ela afirmou não ter percebido que o tio estava sem vida e alegou que foi ao banco a pedido dele.

Publicado por Luisa Cardoso