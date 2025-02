Justiça recebe denúncia do MP-BA contra envolvidos de atrapalhar investigações da Operação El Patrón

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) recebeu a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA) contra quatro pessoas envolvidas nas tentativas de atrapalhar as investigações da “Operação El Patrón”, que trata da atuação de um grupo miliciano em Feira de Santana. Segundo o MP-BA, a denúncia foi recebida pelo TJ-BA nesta segunda-feira (3) envolve Filipe dos Anjos Santana, Iggo César Barbosa, Ioná Santos Silva e Jackson Macedo Araújo Júnior foram alvos da “Operação Patrocínio Indigno”.

De acordo com a autarquia, um dos citados na acusação, inclusive, é advogado de um dos presos na “Operação El Patrón”. Vale lembrar que o deputado estadual Binho Galinha (PRD) é apontado com o líder da organização especializada na lavagem de dinheiro oriundo de atividades ilícitas como jogo do bicho, agiotagem, extorsão e receptação qualificada.

A “Operação Patrocínio Indigno” é desdobramento da “Operação El Patrón”, que, em dezembro de 2023, desarticulou o grupo criminoso acusado por crimes de lavagem de dinheiro do jogo do bicho, agiotagem e receptação qualificada.