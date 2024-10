Justin Bieber compartilha homenagem a Liam Payne

Justin Bieber usou uma rede social para prestar uma homenagem a Liam Payne. Ex-One Direction, Payne morreu na última quarta-feira (16/10) após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina.

No Instagram, Bieber compartilhou um vídeo feito por fãs com imagens de flores, balões, cartas e outros objetos deixados em um ponto em homenagem ao artista. Quem narra as imagens é Joey Kidney, que fala sobre o luto dos fãs.

“Você tem permissão para sentir o luto como fã. Para amar alguém que nunca conheceu. Você tem permissão para admirar alguém por sua arte. Para chorar, para sentir que uma parte sua foi embora. Porque mesmo que eles não soubessem o seu nome, eles mudaram o seu mundo”, diz ele.