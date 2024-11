Justin Trudeau prevê que G7 e G20 terão cúpulas mais desafiadoras com Trump

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, expressou que a colaboração com Donald Trump nas cúpulas do G7 e G20 será um “desafio real”. Segundo Trudeau, a abordagem do presidente dos Estados Unidos não favorece o multilateralismo, o que pode complicar as negociações. Trudeau ressaltou que a comunidade global já está familiarizada com o estilo de Trump e que, em ocasiões anteriores, foi possível avançar nas discussões. No entanto, ele alertou que a dinâmica pode ser diferente desta vez.

Um dos pontos críticos que pode surgir nas reuniões é o tratado de livre comércio entre Canadá, Estados Unidos e México. Durante seu primeiro mandato, Trump tentou modificar os termos desse acordo, o que gerou tensões entre os países envolvidos. A expectativa é que, apesar das dificuldades, os líderes consigam encontrar um terreno comum para abordar questões importantes que afetam a economia e as relações internacionais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias