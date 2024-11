Juventude X Bahia: Confira prováveis escalações, horário e onde assistir

Sem vencer a quatro partidas, o Bahia vai a campo neste sábado (9), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi. O duelo é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e começa às 19h.

Entrevistado desta sexta-feira (8), o atacante Ademir, do Bahia, falou sobre a sequência do time nesta reta final de Campeonato Brasileiro. O camisa sete destacou que são sete finais e que o grupo vai lutar pelo objetivo de conquistar a vaga na Libertadores de 2025.

“São seis finais que vão determinar o futuro do clube, principalmente no próximo ano. A gente tem esse sonho, a gente encara com muita fé, com muita garra para a gente conseguir esse objetivo. Eu não tenho dúvida que para a carreira de todos aqui, para os nossos torcedores, vai ser uma conquista muito grande e vai ser lembrada por muitos e muitos anos depois de tanto tempo ter essa oportunidade de jogar uma Libertadores. Eu tive a oportunidade de jogar uma e eu sei como é bom, então eu creio que para todos vai ser muito especial. Todos os jogadores estão focados no objetivo de conseguir isso e a gente vai lutar até o final para trazer esse objetivo, essa alegria para a nossa torcida”, concluiu.

Até então, o Bahia segue sem contar com Biel, que sentiu desconforto no confronto contra o Vasco, no dia 28 de outubro, em São Januário.