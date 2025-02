Juventude x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo do Gauchão

Nesta quarta-feira (5), Juventude e Grêmio fazem clássico válido pela quinta rodada da fase de grupos do Gauchão Superbet 2025. O confronto acontece às 22h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Juventude x Grêmio Competição : Gauchão Superbet 2025 Rodada: 5 (fase de grupos) Data : 05/02 (quarta-feira) Horário : 22h (horário de Brasília) ​ Local : Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)



Onde assistir ao duelo entre Juventude e Grêmio

O confronto válido pela quinta rodada da fase de grupos do Gauchão Superbet 2025 entre Juventude e Grêmio será transmitido na TV aberta, pela Globo (apenas para o Rio Grande do Sul) e na TV fechada, pelo sportv e Premiere (*Para assinar o Premiere com sete dias grátis pelo Prime, clique aqui).

Possíveis escalações e arbitragem

Juventude: Gustavo; Felipinho, Ángel, Abner, Ewerthon; Mandaca, Jadson, Giraldo; Erick, Giovanny, Batalla. Técnico: Fábio Mathias Desfalques: Caique (lesionado)

Grêmio: Gabriel Grando; Viery, Jemerson, Rodrigo Ely, João Pedro; Villasanti, Dodi; Cristaldo; Aravena, Braithwaite, Pavón. Técnico: Gustavo Quinteros Desfalques: Nenhum

Gabriel Grando; Viery, Jemerson, Rodrigo Ely, João Pedro; Villasanti, Dodi; Cristaldo; Aravena, Braithwaite, Pavón. Arbitragem: Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS) Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Leirson Peng Martins (RS) Quarto Árbitro: Edimilson Fernando dos Santos da Luz (RS) VAR: Daniel Nobre Bins (RS)



Campanhas de Juventude e Grêmio no Gauchão Superbet 2025

Na quarta rodada da fase de grupos do Gauchão Superbet 2025, o Juventude venceu o clássico Ca-Ju contra o Caxias, fora de casa, por 2 a 0. O Jaconeiro está na primeira colocação no grupo C, com nove pontos.

Por sua vez, o Grêmio goleou, fora de casa, o São Luiz, por 5 a 0. O Tricolor Gaúcho está em primeiro lugar no grupo A, com dez pontos.

