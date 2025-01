Kaká Diniz defende Claudia Leitte em polêmica sobre música: “Bobagem”

O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes, usou as redes sociais para defender a cantora Claudia Leitte. Nesta quarta-feira (29/1), ele disse tudo o que pensa sobre a polêmica decisão da artista de substituir a palavra “Iemanjá” na música Caranguejo (Cata Caranguejo) durante um show em Salvador, na Bahia.

Kaká destacou que acha a discussão ao redor disso a “maior bobagem do mundo” e alegou que os autores da letra teriam direitos de impedi-la de cantar a música, mas não justificando que o motivo seria a alteração da composição. “Ela está se beneficiando disso? Ela está causando algum dano financeiro ou moral por conta de uma alteração de um nome de uma entidade que ela não cultua e colocando o nome de um Deus que ela cultua? Qual o problema disso?”, começou o empresário.

Entenda o caso de Cláudia Leitte

A cantora foi acusada de cometer racismo religioso ao remover a palavra “Iemanjá” da música Caranguejo (Cata Caranguejo). Ela escolheu cantar “Eu canto meu rei Yeshua” , uma referência a Jesus em hebraico, durante uma apresentação realizada em Salvador.

Após o vídeo do momento viralizar, o Ministério Público da Bahia (MPBA) abriu um inquérito para apurar se Claudia Leitte cometeu racismo religioso.

Em primeira manifestação sobre o caso, ela afirmou que é esse um assunto muito sério.

“Daqui do meu lugar de privilégio, o racismo é uma pauta que deve ser discutida com a devida seriedade, e não de forma superficial. Prezo muito pelo respeito, pela solidariedade e pela integridade. Não podemos negociar esses valores de jeito nenhum, nem jogá-los ao tribunal da internet. É isso”, declarou a artista durante uma coletiva de imprensa.

Kaká ainda defendeu que as pessoas não entendem o que é “intolerância religiosa” ao falar sobre a atitude da cantora. “Ela está incitando ódio para que as pessoas odeiem outras pessoas que acreditam em uma religião diferente da dela? Ou em Deus ou deuses diferentes do dela? Não”.

Ao falar sobre intolerância religiosa, o empresário afirmou também que não é porque ele acredita em Jesus e outra pessoa não, que ele irá tentar destruir a vida dela.

“Não estou dizendo para você que não existe intolerância religiosa. Existe intolerância religiosa, intolerância sexual, intolerância política, intolerância racial. Eu não estou dizendo que não existe. Estou dizendo que a gente não pode associar esses termos a todo mundo”, continuou.

Ao final, ele reforçou que a pessoa se negar a falar o nome de um Deus que não cultua não se configura como intolerância religiosa.