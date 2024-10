Kaliman Cantor intensifica apoio a Luiz Mário e reforça luta contra compra de votos em Itamaraju

O músico e candidato a vereador de Itamaraju, Gilmar Correia Santos, mais conhecido como Kaliman Cantor, tem sido uma voz ativa em defesa da classe artística ao longo da campanha. No entanto, nesta reta final das eleições, sua postura ganhou um novo capítulo. Kaliman decidiu unir forças com o candidato a prefeito Luiz Mário, ampliando seu compromisso com causas sociais e destacando-se nas redes como um fiscalizador incansável contra a compra de votos e a prática de boca de urna, ações promovidas pelos grupos opositores.

Essa aliança, que já vem repercutindo na cidade, é vista como um impulso importante para a candidatura de Luiz Mário, que, segundo Kaliman, tem facilidade em conquistar novos apoios pela sua abertura ao diálogo e propostas voltadas para a população. O músico-candidato não deixou de lado suas pautas principais, reforçando que, apesar da união, continua a defender melhorias urgentes na saúde pública, investimentos consistentes em atividades sociais e, principalmente, projetos voltados à juventude de Itamaraju.

Em meio a essa fase decisiva da campanha, Kaliman também fez questão de parabenizar e agradecer a todos os itamarajuenses, lembrando a importância da comemoração dos 63 anos de emancipação da cidade, reafirmando seu compromisso em trabalhar pelo bem-estar da população e em promover uma política limpa e comprometida com o futuro de Itamaraju.

O cenário está acirrado e Kaliman promete lutar até o fim para garantir que a justiça eleitoral prevaleça, tornando-se um símbolo da renovação que Itamaraju tanto precisa.