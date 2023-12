Kally Fonseca se declara após pedido de namoro de Cézar Black

Kally Fonseca e Cézar Black estão oficialmente namorando. E nesta sexta-feira (23/12), a cantora compartilhou detalhes do pedido de namoro feito pelo ex-BBB. Em um carrossel no Instagram, a ex-peoa mostrou um buquê de flores e uma carta escrita a mão pelo enfermeiro. Ela ainda aproveitou para se declarar.

“Estar na Fazenda era um sonho antigo, um daqueles sonhos que todos acham que seria impossível de realizar, mas eu não desisti. Era uma promessa de Deus em minha vida. Como tudo que faço, me entreguei por inteira, vivi intensamente, me perdi no jogo, para me encontrar no amor. E está valendo muito a pena”, começou escrevendo.

Kally continuou: “Quando escolhemos ter uma vida pública, temos que estar dispostos a viver o processo. Fui julgada, dentro e fora do programa, foram muitas críticas e diversos conselhos de pessoas que me amam e querem minha felicidade”.

Por fim, a cantora falou sobre os erros do casal e afirmou que eles já se redimiram. “César errou. Eu errei. Atire a primeira pedra quem nunca errou. Nos redimimos pelos nossos excessos. Minha paixão começou bem no início do programa. Ele se apaixonou no final. O jogo acabou hoje; e namoro começou. Te amo, meu Grudinho”, encerrou.

