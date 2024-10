Kally Fonseca se desespera em aeroporto e denuncia: “Avião quebrado”

Kally Fonseca passou por uma situação desesperadora, na tarde deste domingo (13/10), ao ficar presa dentro de um avião em manutenção. A cantora e ex-participante de A Fazenda usou os stories do Instagram para denunciar que a companhia aérea estava impedindo que os passageiros saíssem da aeronave, que apresentou um problema antes de levantar voo.

Ela estava seguindo para Gama, no Distrito Federal, onde faria um show, quando o problema surgiu: “Estou no avião há horas, deu pane e vai vir o reboque. Querem que a gente espere e não querem trocar de aeronave. Eu não vou nesse avião, jamais, e eu tenho um show hoje”, contou a loira.

Em seguida, Kally desabafou: “Estamos correndo risco de viajar nesse avião. Não tem quem faça, bora, eu quero descer. Já tem gente passando mal. Deus já tocou no meu coração, não vou nesse avião. Tá repreendido, estou me tremendo”, contou.

Logo depois, a cantora revelou que os funcionários da empresa aérea queriam fazer um teste na aeronave com os passageiros dentro: “Querem que a gente vá em um avião quebrado. Eu preciso de um voo hoje e das minhas bagagens. Eu tenho um show. Simplesmente estão dizendo que vão fazer um teste para ver se voa direito”, reclamou.

No fim, ela soltou o verbo: “Essas coisas não são brincadeira, não tem que fazer teste com a gente dentro do avião, não tem que pagar pra ver. Que Deus tenha misericórdia de quem quiser ficar nesse voo, porque eu não fico, não”, encerrou, mostrando estar à espera das malas.

Expulsa do palco após vexame em show de Claudia Leitte

Kally Fonseca virou assunto nas redes sociais, em janeiro, após um vídeo em um show de Claudia Leitte viralizar. Na imagem, publicada pelo jornalista Lucas Pasin no X, a vocalista da banda Calaveiros do Forró estava no palco com a cantora e se recusou a descer. Ao ver que a situação não seria contornada, a artista expulsou a colega de maneira amigável.

“Eu vou fazer um repertório, e quando chegar nessa música, eu te chamo de novo. Vá!”, pediu Claudia Leitte. “De novo?”, questionou Kally um pouco alterada. “Tu não quer mais cantar comigo não, é? Vai ficar mais bêbada? Já tá no ponto… Venha”, respondeu a cantora levantando a ex-Fazenda para descer do palco.

O show de Claudia Leitte aconteceu na Festa do Gelo de Mirella Janis e Yugnir, em João Pessoa, na Paraíba.

Na web, internautas reagiram à situação. “Claudinha fez igual mãe: vamos lá que na volta eu compro”, escreveu uma pessoa. “Gente, mico pra Kally a Claudia fez certo. A mulher iria ficar ali direto pra atrapalhar o show dela?”, questionou outra. “Que inconveniente! A mulher não pode ver uma vergonha que já quer ir passar”, disparou uma terceira.

Carreira solo

A coluna Fábia Oliveira descobriu que Kally Fonseca tomou uma decisão bombástica sobre a carreira. A cantora, que comandava a banda Cavaleiros do Forró desde 2017, reolveu deixar os vocais do grupo e seguir em carreira solo. A decisão aconteceu logo após sua participação em A Fazenda 15, na Record TV.

Além disso, Fonseca comemorou o novo ciclo com o lançamento do single Transtornada de apaixonada, no dia 2 de fevereiro, inspirada no bordão que ganhou a web, durante A Fazenda – Última Chance, quadro do programa Hora do Faro, na mesma emissora do reality rural.

“Estou transtornada de apaixonada”, disse a ex-peoa em dezembro do ano passado, ao se referir a Cesar Black, com quem está namorando até hoje. Os dois tiveram um breve affair na sede da atração e decidiram oficializar o relacionamento também na vida real. O casal segue “transtornado e apaixonado”, como ela mesma citou nas redes sociais, ao publicar um registro com o amado.

Kally cumpriu a agenda com a Cavaleiros até o carnaval. Na época do confinamento, ela foi substituída no grupo por Ana Gouveia e até chegou a retomar os palcos.

“Primeiramente, agradeço a Deus por nunca me abandonar e sempre abrir portas de bençãos. Estou de coração partido por encerrar o meu ciclo na Cavaleiros do Forró, uma das maiores bandas de forró do Brasil”, disse numa collab publicada em suas redes sociais ao lado de Alex Padang, empresário da Cavaleiros, que segue gerenciado a nova fase de Kally Fonseca.